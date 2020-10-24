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Более 36 тыс. человек остались без света в Хабаровском крае

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Массовые перебои с электричеством начались из-за плохой погоды в Хабаровском крае, без электроснабжения остались около 36, 2 тыс. человек в 40 населенных пунктах. Об этом сообщили в Минэнерго России.

К авариям на электросетях привели сильный ветер (до 25 м/с) и мокрый снег. Проблемы с электроснабжением возникли с 17.10 мск 23 октября.

К восстановительным работам привлекли восемь бригад в составе 20 человек, восемь единиц техники. Ликвидация последствий находится на особом контроле Минэнерго и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.

В свою очередь в МЧС по региону сообщили, что нарушения в подаче электроэнергии затронули, в том числе Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Как сообщило МЧС, аварийные работы осложняло продолжение осадков, в частности мокрый снег, который налипал на провода линий электропередач.

В начале сентября в трех районах Иркутской области произошло аварийное отключение электричества из-за непогоды. В августе авария на линии электропередач оставила без энергии дома в центре Южно-Сахалинска и его пригороде.

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