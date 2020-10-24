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РФ поставит сверхпроводящий магнит на синхотрон в Британию в 2021 году

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Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН, который является одним из мировых лидеров в производстве техники для ускорительной физики, поставят сверхпроводящий магнит — ондулятор на источник синхротронного излучения Diamond Light Source в Великобританию в начале 2021 года. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник дирекции ИЯФ СО РАН Николай Мезенцев.

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По его словам, в мире никто кроме ИЯФ СО РАН не производит подобные сверхпроводящие ондуляторы с коротким периодом. Сам ондулятор уже фактически изготовлен, сейчас ожидается поставка криостата. В декабре планируются его испытания, в январе-феврале — поставка в Великобританию.

Туда же прибудут специалисты института для сборки ондулятора. Устройство должно ставиться на сам комплекс, однако пока не обговорен сроки установки, так как все должно быть сфазировано с работой комплекса. Также Мезенцев добавил, что стоимость ондулятора составляет около €1 млн. Обслуживания он не требует, необходимо только один раз в 1,5 года менять резинки-уплотнители.

Ондулятор — устройство с периодическим магнитным полем, генерирующее ондуляторное излучение в синхротроне. Качество магнитного поля определяет качество излучения на пользовательских станциях.

23 октября сообщалось, что в РФ утвержден план реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований на 2019–2027 годы. Он был рассмотрен на заседании Совета под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой и помощника президента Андрея Фурсенко.

На заседании был утвержден перспективный план развития ускорительных и реакторных технологий, а также отечественной приборно-инструментальной базы для оснащения экспериментальных станций на создаваемых уникальных научных установках класса мегасайенс.

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