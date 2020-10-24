Менеджер Нурмагомедова заразился коронавирусом

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил о выявленном у него COVID-19. Сейчас он находится в больнице.

«У меня был диагностирован COVID-19 на этой неделе, я лечусь в госпитале», — написал промоутер на своей странице в Instagram.

Абдель-Азиз также призвал всех, кто контактировал с ним в последнее время, принять необходимые меры предосторожности.

В субботу, 24 октября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится поединок между Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи. Бой станет главным событием турнира UFC 254.

На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения, Гэтжи за свою карьеру выиграл 22 поединка и потерпел два поражения в MMA. Ранее Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей.

Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.