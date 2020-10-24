Интерес ко вторым дебатам Трампа и Байдена снизился с прошлого раза

Заключительные дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джэзефом Байденом посмотрели 63 млн человек, это меньше, чем количество телезрителей первых дебатов. Такие сведения представила исследовательская компания Nielsen.

Как пишет Associated Press, данные основаны на просмотрах дебатов на 15 американских телеканалах. Fox News набрал больше всего зрителей по сравнению с другими каналами — 14,7 млн. ABC и NBC привлекли более 10 млн зрителей. На CNN дебаты посмотрели 7,2 млн человек, MSNBC — 6,7 млн, а CBS — 5,5 млн зрителей.

Однако подсчеты компании не учитывают просмотры программы на YouTube или других стриминговых сервисах. Отмечается, что в первый раз противостояние Байдена и Трампа смотрело 73 млн зрителей.

Предвыборные дебаты проходили на сцене Университета Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси).

Трамп вышел на сцену без маски, Байден при выходе на сцену снял с лица черную защитную маску и помахал рукой своим сторонникам в зале. Оба сразу заняли места за трибунами.

Участникам заранее предложено обсудить такие темы, как борьба с пандемией коронавируса, положение американских семей, расовые проблемы в США, проблемы климатических изменений, вопросы национальной безопасности и особенности руководства страной.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.