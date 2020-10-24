Суд в США подтвердил блокировку запрета WeChat в магазинах Apple и Google

Калифорнийский суд в пятницу, 23 октября, оставил в силе свое решение о временной блокировке решения Министерства торговли США о запрете размещать в App Store и Googl Play мессенджер WeChat китайской компании Tencent. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации агентства, судья магистратского суда Сан-Франциско Лорел Билер отклонила соответствующее ходатайство Министерства юстиции США и оставила свое предыдущее постановление в силе.

Министерство юстиции просило отложить приведение постановления суда в силу. Минюст считает, что оно является ошибочным и «позволяет дальнейшее беспрепятственное использование WeChat» и по определению ведомства «представляет угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов».

13 сентября стало известно, что компания ByteDance, владеющая TikTok, не станет продавать США алгоритм, лежащий в основе своего приложения, и уже уведомила американские власти и потенциальных покупателей о своем решении.

После этого министерство торговли США запретило распространять китайские приложения WeChat и TikTok на территории страны с 20 сентября. Судья Билер 20 сентября заблокировала решение ведомства о запрете WeChat.

WeChat имеет в среднем 19 млн активных пользователей в день в США. Он популярен среди китайских студентов, американцев, живущих в Китае, и некоторых американцев, которые имеют личные или деловые отношения в Китае.

WeChat — это универсальное мобильное приложение, сочетающее в себе сервисы, аналогичные Facebook, WhatsApp, Instagram и Venmo. Приложение является неотъемлемой частью повседневной жизни многих жителей Китая и насчитывает более 1 миллиарда пользователей.

6 августа Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой», якобы исходящей от китайских приложений TikTok и WeChat.