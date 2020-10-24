Российские ритейлеры отчитались о первых продажах iPhone 12 и 12 Pro

В день старта продаж iPhone 12 и iPhone 12 Pro первая поступившая в Россию партия гаджетов уже раскуплена. Покупатели приобретали смартфоны в полтора раза быстрее, чем предыдущую модель на старте продаж, рассказали «Известиям» ритейлеры.

Некоторые аналитики все же сомневаются в успехе новинок — по словам источников, первая партия была в четыре раза меньше, чем в прошлом году.

Ряд экспертов считает, что iPhone 12 — самая неудачная серия за последние годы, новые смартфоны отличаются только дизайном и поддержкой технологии 5G, которая в России не используется. Поэтому доля Apple на российском рынке смартфонов продолжит падать, и в 2021 году производитель потеряет еще 1–1,5% в штучном выражении, полагают специалисты.