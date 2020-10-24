AstraZeneca возобновила испытания вакцины в США

Власти США приняли решение разрешить возобновление испытаний вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, разработанной совместно с учеными из Оксфордского университета.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США завершило изучение обстоятельств возникновения у двух добровольцев побочных эффектов. Связь между введением вакцины и появлением симптомов установить не смогли, однако и исключить ее тоже невозможно.

В результате испытания разрешили продолжить, но теперь исследователи должны будут сообщать другим добровольцам, решившим участвовать в программе, о случаях возникновения побочных эффектов, а также отслеживать появление неврологических симптомов, в том числе онемения.