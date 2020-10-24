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США усилят группировку катеров в Тихом океане для противодействия Китаю

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Береговая охрана Соединенных Штатов направит катера быстрого реагирования в западную часть Тихого океана для противодействия незаконному, как считают американские власти, промыслу Китая в регионе. Об этом говорится заявлении помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

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По его словам, Китай ведет незаконный, нерегулируемый и недекларируемый рыбный промысел, а также преследует суда, ведущие добычу в эксклюзивных экономических зонах других стран в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Береговая охрана США продолжает модернизацию и наращивание возможностей своего флота катеров, которые играют важную роль в обеспечении наших национальных интересов... Для этого Береговая охрана разместит катера быстрого реагирования в западной части Тихого океана», — цитирует заявление ТАСС.

По словам О'Брайена, в 2021 финансовом году (начался 1 октября) администрация США рассмотрит возможность размещения данных катеров в Американском Самоа. Кроме того, США допускают расширение присутствия в южной части Тихого океана.

Ранее, 22 октября, кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах намерен добиться от Китая соблюдения международных норм.

В сентябре президент США Дональд Трамп во время выступления на ГА ООН призвал привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса. Американский лидер тогда обвинил Пекин в том, что в первые дни пандемии он запретил поездки внутри страны, но не отменил международные рейсы, из-за чего произошло массовое заражение COVID-19.

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