В депздраве объяснили ситуацию с оставленной в подъезде пенсионеркой

Ситуацию с оставленной медиками в подъезде 97-летней женщиной, участницей битвы под Сталинградом пояснили в департаменте здравоохранения Москвы.

По информации ведомства, пациентка проходила лечение с 9 по 23 октября, а накануне выписки заведующая отделением связалась с соцработником, который на протяжении более 10 лет оказывал помощь пенсионерке.

«Социальный работник встретил бабушку у подъезда, санитар и водитель подняли пациентку на десятый этаж. Не обнаружив ключей от квартиры, они предложили отвезти ее обратно в больницу, но бабушка категорически отказалась. Сразу же социальный работник позвонила сыну пожилой женщины, которого она тоже хорошо знает», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что все время санитар и соцработник находились рядом. Пожилую женщину кормили и поили, а когда она попала в квартиру, ее переодели, уложили спать. И ночью поблизости также оставался соцработник.

Ранее в пятницу стало известно, что после того как женщину положили в больницу, сын ветерана потерял с ней связь, так как у нее сел мобильный телефон, а зарядки не оказалось. После ее выписки, прибыв к дому на улице Вучетича, где проживает пациентка, сотрудники медслужбы выяснили, что дверь квартиры заперта, а ее сына нет дома. Мужчина не знал, что мать выписывают, и уехал, а ключи и документы женщины остались в медучреждении.

Сотрудники соцслужбы позвонили ему и вызвали сотрудников МЧС. Спасатели, в свою очередь, приняли решение вызвать полицию, сотрудники которой отказались вскрывать квартиру и согласились дождаться приезда сына пенсионерки.

В итоге она пролежала в подъезде шесть часов, при этом оказалось, что документы были у нее в сумке, но бабушка об этом в силу возраста или не помнила, или вовсе не знала.