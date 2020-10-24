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Протестующие в Неаполе забросали полицию петардами

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В Неаполе несколько сотен человек вышли на улицу, выступая против введения ограничительных мер на фоне распространения коронавируса. Мирная акция местных рестораторов и владельцев магазинов переросла в столкновения с полицией, после присоединения к ней неизвестных. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщило агентство АNSA.

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Манифестанты забросали петардами здание регионального правительства. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ. О пострадавших и задержанных не сообщается.

Рестораторы протестовали против введения комендантского часа, который вступил в силу в пятницу с 23:00 часов (полночь мск), а также выступали против намерения губернатора области Кампания Винченцо Де Луки объявить в регионе карантин и режим самоизоляции.

Это первая в Италии, где весной карантин вводился почти на три месяца, акция протеста, отмеченная насильственными действиями.

В пятницу в Кампании было зарегистрировано максимальное до сих пор число новых случаев заражения коронавирусом за сутки, которое превысило 2 тыс. Де Лука заявил о «наступающей трагедии» и попросил центральное правительство ввести общенациональный карантин.

В пятницу в Италии было выявлено более 19 тыс. новых инфицированных. Всего за время пандемии зарегистрировано 484 869 случаев COVID-19, скончались 37 059 человек, выздоровели 261 808 пациентов.

Наибольшее число заразившихся вновь приходится на северную Ломбардию, где губернатор Аттилио Фонтана объявил о переводе всех учебных заведений с понедельника на дистанционное обучение.

Правительство рассматривает возможность введения комендантского часа на всей национальной территории с 18 часов.

13 октября совет министров Италии одобрил пакет новых мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса в стране. Согласно ему, рестораны, пиццерии и траттории должны закрываться не позднее полуночи, также запрещается скопление людей у входов в бары и рестораны, в парках, на улицах и площадях.

18 октября в Милане пару, снявшую на улице защитные маски ради поцелуя, оштрафовали на €400, поскольку это нарушает рекомендации правительства Италии по борьбе с коронавирусом.

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