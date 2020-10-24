Младший брат Эдуарда Успенского скончался от коронавируса

Младший брат Эдуарда Успенского — Юрий скончался от коронавируса в Москве на 82-м году жизни в среду 21 октября. Об этом со ссылкой на членов семьи сообщил Sobesednik.ru.

Отмечается, что незадолго до госпитализации Юрий Успенский отправился в санаторий, но вернулся раньше положенного срока, так как почувствовал себя плохо. С высокой температурой скорая медицинская помощь доставила его в клинику.

Невестка Марина рассказала изданию, что они с мужем отговаривали Успенского от поездки в связи с пандемией коронавируса, однако тот настоял на своем. Покойного кремируют на территории Хованского кладбища в понедельник, 26 октября.