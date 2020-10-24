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Бразилия разрешила ввоз китайской вакцины от коронавируса

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Бразилия разрешила импорт 6 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech. Соответствующее разрешение в пятницу, 23 октября, выдало Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa), сообщает издание The Republic.

Кроме того, еще 40 млн доз препарата должны быть произведены Институтом Бутантан в Сан-Паулу в рамках соглашения с компанией из КНР. Однако, документ регулятора не затрагивает вопрос об импорте из Китая необходимого для этого сырья, о чем ходатайствовали власти штата Сан-Паулу.

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Национальные испытания вакцины «Коронавак» от Sinovac Biotech завершились в Бразилии 18 октября. Как сообщил по итогам тестирования препарата глава Института Бутантан Димас Ковас, легкие побочные эффекты после применения вакцины зарегистрированы у 35% участников исследования, она признана эффективной в 95% случаев.

20 октября минздрав Бразилии на своем сайте опубликовал информацию о планах закупить 46 млн доз китайской вакцины от коронавируса для использования в рамках национальной программы иммунизации. Однако уже на следующий день президент страны Жаир Болсонару заявил, что не допустит этой закупки до завершения прохождения препаратом всех предусмотренных законом сертификационных процедур в Минздраве и Anvisa.

7 сентября сообщалось, что две китайские компании — Sinovac Biotech и Sinopharm — начали разработку вакцин от коронавируса.

20 октября министр науки, технологии и инноваций Бразилии Маркус Понтис заявил, что противогельминтный препарат нитазоксанид оказался эффективен в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

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