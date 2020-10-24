Ученые отметили рост популяции галапагосских пингвинов и бакланов

Национальный парк Галапагос в Эквадоре сообщил о рекордной численности краснокнижных галапагосских пингвинов и бакланов. Об этом говорится в сообщении парка на странице в Facebook.

В результате оценки переписи сейчас на островах Исабела и Фернандина и островах Мариелас насчитывается 2290 нелетающих бакланов и 1940 пингвинов. В парке отметили, что 86% учтенных птиц — это взрослые особи, что говорит о существовании репродуктивной взрослой популяции.

Министр окружающей среды и водных ресурсов Эквадора Пауло Проаньо считает, что такие показатели свидетельствуют о хорошем здоровье птиц и положительном результате работы ученых и смотрителей парка.

В июне Проаньо сообщил, что столетний самец галапагосской черепахи по кличке Диего отпущен на свободу после размножения в неволе, где он спас свой вид от вымирания.

2 февраля специалисты по охране природы обнаружили на Галапагосских островах 30 гигантских черепах — 11 мужских и 19 женских особей. Рептилии произошли от двух вымерших видов — абингдонская и слоновая черепаха.