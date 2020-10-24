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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 42 млн

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Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 42 млн. Такие данные на своем сайте приводит американский университет Джонса Хопкинса в ночь на субботу, 24 октября.

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К этому времени в сутки могут регистрировать до 20 тыс. новых случаев

По его информации, число зафиксированных в мире случаев COVID-19 достигло 42 024 647. Умерли 1 140 978 пациентов. Выздоровели за все время свыше 28 млн заболевших.

Ранее в пятницу во Всемирной организации здравоохранения отметили, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в распространении коронавируса. Накануне за минувшие 24 часа в мире было выявлено 423 тыс. новых случаев коронавируса, это стало новым рекордом роста заболеваемости.

По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев инфекции в 85 регионах, при этом за минувшие сутки зафиксировано 17 340 новых случаев. За весь период скончались 25 525 пациентов, выздоровел 1 119 251 человек.

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