Более 15 боевиков погибли и получили ранения при ракетном ударе в Сирии

Более 15 боевиков из подконтрольных Турции формирований сирийской вооруженной оппозиции погибли и получили ранения в результате ракетного удара, который неизвестный военный самолет нанес по рынку контрабандной торговли нефтепродуктами в пограничном с Турцией городе Джераблус на севере Сирии. Об этом сообщило курдское агентство «Фират» в пятницу, 23 октября.

Отмечается, что ракеты были выпущены также по двум бензовозам, которые двигались по шоссе в районе поселка Куса в направлении рынка. Очевидцы сообщили, что в момент ударов в пограничной местности произошло несколько мощных взрывов.

22 октября военно-воздушные силы западной коалиции во главе с США нанесли удары по штабу экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещена в РФ) на западе сирийской провинции Идлиб.

В результате обстрела двое гражданских лиц погибли, еще несколько человек получили ранения, имуществу местных жителей был нанесен ущерб.

27 сентября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что постоянное присутствие американских и турецких сил в стране представляет собой незаконную оккупацию.

На протяжении конфликта сирийские власти обвиняли правительства Турции, США и других стран в финансовой и военной поддержке террористических групп (в том числе и сирийских повстанцев), а также требовали не вмешиваться во внутренние дела Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года.

К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) разгромлена. В некоторых районах страны продолжают действовать незаконные вооруженные формирования и группы боевиков, которые регулярно предпринимают попытки атаковать правительственные силы.