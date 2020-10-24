Эксперты предупредили о подорожании продуктов к Новому году

Эксперты рассказали, какие продукты вырастут в цене в ближайшее время. Свое мнение они высказали в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

Так, по словам директора профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, увеличится цена на макароны, потому что в их стоимость заложена высокая доля дорожающей пшеницы.

Эксперт также рассказал о росте цен на культуры, идущие на корм скоту, в том числе, пшеницу пятого класса, ячмень и фуражную кукурузу. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию мяса и молока из-за роста себестоимости производства.

Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько прогнозирует повышение цен на рыбу и морепродукты. По его мнению, российским производителям проще продавать рыбу за границу «с корабля», минуя складские и логистические проблемы.

«Процентов 80 улова с Дальнего Востока отправляют в Азию — креветки, рыбу, причем высокого качества», — рассказал он.

Рудько убежден, что повышения цен можно было бы избежать, если бы правительство ограничило экспорт данной продукции за границу. Это позволило бы насытить российский рынок.

Ранее сообщалось, что среди товаров, которые россияне готовы охотнее всего готовы покупать «мимо кассы», лидирует готовая еда — борщ, сырники, пирожки, а также хлеб и молочные продукты.