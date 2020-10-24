Глава Минпросвещения рассказал о проведении ЕГЭ и ОГЭ в следующем году

Подготовка к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) проходит в плановом режиме, речь о переносе сроков их проведения пока не идет. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил в эфире телеканала «Россия 1» министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы этот вопрос обсуждали и с Рособрнадзором, и с Роспотребнадзором, поэтому в плановом режиме идет подготовка, опубликованы демонстрационные экзамены», — сообщил он.

Кравцов также добавил, что надеется на стабилизацию обстановки к лету и на то, что изменений не потребуется, «но будем смотреть по ситуации».

Кроме того, по словам министра, в декабре будет большая программа по поддержке тех, кому предстоит сдавать экзамен, с разбором заданий.

На фоне распространения коронавирусной инфекции в России в апреле этого года был отменен экзамен ОГЭ, в котором предмет можно было выбрать. Затем, в мае, Минпросвещения объявило об отмене в 2020 году ОГЭ по русскому и математике. Итоговые оценки девятиклассникам были выставлены на основе годовых.

При этом основной период единого госэкзамена (ЕГЭ) в этом году был перенесен на промежуток с 29 июня по 25 июля из-за распространения коронавирусной инфекции. Всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировалось около 714 тыс. человек.

20 октября в Минпросвещения сообщали, что из-за распространения коронавирусной инфекции в России на карантин закрыты 126 школ, что составляет 0,32% от общего количества школ в стране.

В России, по состоянию на 23 октября, выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

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