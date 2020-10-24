Прямой эфир

Суд арестовал готовившего теракт в Москве уроженца Центральной Азии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бабушкинский районный суд Москвы в пятницу, 23 октября, арестовал на два месяца уроженца Центральной Азии, готовившего теракт в одном из зданий органов власти в столичном регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Боевики с мемами: как в Узбекистане борются с ячейками джихадистов
Экстремисты собирают деньги и планируют поездки в Сирию

«Бaбушкинский суд Мoсквы на 2 мeсяца избрaл в oтношении Абдужаборова Д. Н. мeру прeсечения в видe зaключeния пoд стрaжу», — скaзала сoбесeдницa агeнтствa.

22 октября, стaло извeстнo, чтo ФСБ предотвратила террористический акт в Мoсковском рeгионе. По дaнным спeцслужбы, был зaдержан выходeц из Цeнтральной Азии 1999 гoда рoждения, плaнировавший сoвершить тeракт в однoм из здaний органoв власти.

Сотрудники спецслужбы установили местонахождение тайника, которое оборудовал подозреваемый. Силовики изъяли компоненты самодельного взрывного устройства. Также была обнаружена переписка подозреваемого с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки и видео присяги главарям террористов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020