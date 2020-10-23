Ефремов отказался выходить к правозащитникам в СИЗО

Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов отказался выходить к правозащитникам, которые пришли к нему в СИЗО. Об этом 23 октября на своей странице в Facebook сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

«Михаил Ефремов к нам сегодня не вышел. Я думаю, он очень расстроен, поэтому и не хочет никого видеть», — написала она.

Ранее в пятницу стало известно, что Ефремова после этапирования в колонию отправят на двухнедельный карантин. Ожидается, что отправка актера к месту отбывания наказания может произойти в ближайшие недели.

Ефремов прошел карантин в московском СИЗО, после чего был переведен в постоянную камеру на четыре места. По информации источника, с тремя сокамерниками у актера были хорошие отношения.

Накануне Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову с 8 до 7,5 года колонии общего режима.

Заседание суда по делу актера началось 20 октября и переносилось по ходатайству защиты осужденного. Ефремов заявил об искреннем раскаянии в совершенном им летом 2020 года ДТП, в результате которого погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.