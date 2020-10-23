Во Франции число случаев COVID-19 превысило 1 млн

С начала эпидемии коронавируса во Франции выявлено более миллиона случаев этого заболевания. Об этом 23 октября сообщил телеканал BFM.TV.

По его данным, за последние 24 часа специалисты выявили 42 032 новых случаев инфекции. Это стало новым рекордом с начала массового тестирования граждан на коронавирус.

За неделю в больницы доставлены 11 тыс/ 32 человека. Из них 1714 находятся в реанимации. Население страны в настоящий момент составляет чуть более 67 млн граждан.

Ранее в пятницу во Всемирной организации здравоохранения отметили, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в распространении коронавируса. Накануне за минувшие 24 часа в мире было выявлено 423 тыс. новых случаев коронавируса, это стало новым рекордом роста заболеваемости.

По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев инфекции в 85 регионах, при этом за минувшие сутки зафиксировано 17 340 новых случаев. За весь период скончались 25 525 пациентов, выздоровел 1 119 251 человек.