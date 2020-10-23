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Традиционный фестиваль «СтрЕлец» отменили в Липецкой области

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В Ельце Липецкой области из-за пандемии коронавируса отменили фестиваль «СтрЕлец-2020», заявил руководитель военно-исторического клуба «Копье» и куратор проекта Павел Семёнов.

«В сложившейся ситуации проводить массовый праздник не считаем возможным. Пока будем заниматься реконструкцией в мастерских и по домам», — написал Павел Семёнов в соцсетях.

Традиционно «СтрЕлец» проходит в канун Дня народного единства и является одним из ярких туристических событий региона, отмечает GOROD48. Во время фестиваля можно увидеть реконструкцию осады Ельца войсками гетмана Сагайдачного (XVII век).

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