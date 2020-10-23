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Культурный квест по достопримечательностям пройдет в Самаре

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В Самаре региональное отделение Волонтеров культуры 26 октября проведет Культурный квест по историческим достопримечательностям города в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» и национального проекта «Культура».

Квест позволит участникам познакомиться с историей и традициями Самары, увидеть ключевые достопримечательности города и реализовать свой культурный потенциал. Участники квеста посетят 10 площадок, среди которых Самарский академический театр оперы и балета, областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, филармония, Музей Эльдара Рязанова. Как пишет НИА «Самара», волонтеры культуры будут встречать команды участников на станциях квеста, рассказывать историю места и выдавать задания.

В сентябре в Самарской области состоялся Фестиваль национальных свадеб. Молодожены произнесли клятвы любви и верности на национальных языках. Фестиваль охватывает все города и районы региона. Основные мероприятия в этом году прошли во Дворце бракосочетания Самары.

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