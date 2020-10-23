Два человека пострадали в результате ДТП в Петербурге

Два человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Санкт-Петербурге. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

«На перекрестке проспекта Славы и улицы Пражской водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом ПАЗ. Водитель и пассажир (мужчина 1999 года рождения) из «Шкоды» получили тяжелые травмы. В автобусе пострадавших нет», — передает ТАСС.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее, 21 октября, стало известно, что Санкт-Петербурге водитель грузовика умер за рулем на кольцевой дороге. Неуправляемая фура проехала еще 2 км, а потом столкнулась с легковой машиной и врезалась в опору.