Прямой эфир
Сюжет:

В Кремле заявили о непонятности слов Трампа о прогрессе по Карабаху

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле пока не знают, что именно имел ввиду президент США Дональд Трамп, говоря о прогрессе по Нагорному Карабаху. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

А четвертому не бывать: почему амбиции Турции в Карабахе не находят поддержки
Москва не видит причин для повышения статуса Анкары до сопредседателя Минской группы, Ереван тоже против

«Мы пока не знаем», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в пятницу Трамп заявил об «очень хорошем прогрессе» на переговорах по непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. По словам, республиканца, в Белом доме говорят с Арменией, с которой у США хорошие отношения.

Как добавил президент США, он принимает участие в урегулировании конфликта в Закавказье.

При этом американский лидер не стал отвечать, общался ли он с лидерами Армении и Азербайджана. Ранее в этот же день в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и американского госсекретаря Майка Помпео.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной НКР начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. Баку и Ереван несут потери среди военных и гражданских лиц.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020