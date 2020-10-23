В Кремле заявили о непонятности слов Трампа о прогрессе по Карабаху

В Кремле пока не знают, что именно имел ввиду президент США Дональд Трамп, говоря о прогрессе по Нагорному Карабаху. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы пока не знаем», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в пятницу Трамп заявил об «очень хорошем прогрессе» на переговорах по непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. По словам, республиканца, в Белом доме говорят с Арменией, с которой у США хорошие отношения.

Как добавил президент США, он принимает участие в урегулировании конфликта в Закавказье.

При этом американский лидер не стал отвечать, общался ли он с лидерами Армении и Азербайджана. Ранее в этот же день в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и американского госсекретаря Майка Помпео.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной НКР начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. Баку и Ереван несут потери среди военных и гражданских лиц.