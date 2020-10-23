Роспотребнадзор закрыл две частные школы в Москве из-за нарушений по COVID-19

Столичное управление Роспотребнадзора закрыло две частные школы на востоке Москвы из-за нарушений требований, связанных с противодействием распространению коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 октября на сайте ведомства.

Речь идет о школах иностранных языков «Лингва Глобус» и «Интернешенел Хаус». В ходе проверки выяснилось, что при входе в учреждения не проводилась термометрия, не нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, а санитарно-эпидемиологические мероприятия, направленные на противодействие распространению коронавируса, проводятся не в полном объеме.

«Данная ситуация создавала угрозу жизни и здоровью обучающихся и персонала в школах иностранных языков ЧУ ДО «Лингва Глобус» и ЧУ ДО «Интернешенел Хаус», в связи с чем в отношении указанных юридических лиц составлены протоколы о временном запрете деятельности и протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ, помещения частных школ 19 октября были опечатаны», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу стало известно, что московский клуб Adrenaline Stadium был опечатан из-за нарушений мер по борьбе с распространением коронавируса. В ходе одного из концертов были выявлены нарушения масочно-перчаточного режима, социального дистанцирования, а также норм дезинфекции помещений.

В связи с увеличением ежедневного прироста случаев заболевания власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска — речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Мэр города Сергей Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространение COVID-19.

Также в Москве в этих целях с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й класс и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Действие социальных карт учащихся также было приостановлено. Вместе с этим власти столицы обязали бизнес перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку и ввели систему идентификации посетителей ночных клубов, баров и аналогичных развлекательных заведений по QR-коду.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, при этом за минувшие сутки в России зафиксировано 17 340 новых случаев. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

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