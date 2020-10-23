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Источник сообщил об обсуждении оперштабом сокращения рейсов в Турцию

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в пятницу обсуждал вопрос сокращения количества авиарейсов в Турцию, сообщил 23 октября источник ТАСС, знакомый с итогами заседания.

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«В ходе заседания оперштаба тема закрытия уже открытых направлений (воздушных перевозок. — Ред.) не обсуждалась, как и полного закрытия границ. Обсуждалось сокращение полетов в Турцию, увеличение [частоты рейсов] в ОАЭ», — рассказал источник.

18 октября лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить выезд из России в туристических целях. По словам депутата, отдыхающие привезли с Юга «вторую волну» коронавируса.

16 октября стало известно, что Россия возобновляет сообщение с Кубой, Сербией и Японией.

Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Занзибаром (Танзания). С 10 августа открылись прямые рейсы в Турцию — Анталью, Даламан и Бодрум.

3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом (три рейса в неделю), ОАЭ и Мальдивами (по два рейса в неделю). Затем авиасообщение открыли с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.

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