Арбитра избили на матче «Ахмата» и «Спартака»

Арбитра избили на матче молодежного первенства между командами «Ахмат» и «Спартак». Ситуацию в пятницу, 23 октября, прокомментировали в пресс-службе «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).

По данным организации, представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко по окончании игры.

«РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание», — говорится в сообщении.

В августе бывший игрок сборной России Роман Широков во время матча любительского турнира напал на арбитра Никиту Данченкова. Причиной стала показанная Широкову красная карточка за брань. Футболист ударил Данченкова, после чего арбитр упал, а спортсмен попытался нанести удар уже лежащему мужчине.

4 октября стало известно, что Широков находится под подпиской о невыезде.