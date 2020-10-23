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В Москве медики оставили тяжелобольную в подъезде после лечения COVID

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В Москве 97-летнюю участницу битвы под Сталинградом в тяжелом состоянии выписали из больницы, где она проходила лечение от коронавируса. Сотрудники медицинской службы доставили ее до дома и оставили в подъезде, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 23 октября.

Телеканал опубликовал видео с камер наблюдения, на кадрах видно, как женщину на каталке достают из автомобиля медслужбы и закатывают в подъезд.

Как стало известно, изначально пенсионерка обратилась к медикам из-за перелома ноги, однако у нее выявили еще и коронавирус. После того как женщину положили в больницу, сын ветерана потерял с ней связь, так как у нее сел мобильный телефон, а зарядки не оказалось.

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Последние результаты теста на коронавирус у пенсионерки оказались отрицательными, но она продолжала находиться в тяжелом состоянии после перенесенного заболевания. Сотрудники больницы, несмотря на это, приняли решение выписать ее домой.

Прибыв к дому на улице Вучетича, где проживает пациентка, сотрудники медслужбы выяснили, что дверь квартиры заперта, а ее сына нет дома. Мужчина не знал, что мать выписывают, и уехал, а ключи и документы женщины остались в медучреждении.

Сотрудники соцслужбы позвонили ему и вызвали сотрудников МЧС. Спасатели, в свою очередь, приняли решение вызвать полицию, сотрудники которой отказались вскрывать квартиру и согласились дождаться приезда сына женщины.

В итоге до приезда сына женщина пролежала в подъезде шесть часов, при этом оказалось, что документы пенсионерки были у нее в сумке, но она об этом в силу возраста или не помнила, или вовсе не знала.

В апреле 48-летняя москвичка скончалась на лавочке около своего дома, где ее оставили сотрудники медслужбы после выписки из одной из московских больниц.

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