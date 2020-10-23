В депздраве Москвы сообщили о данных по смертности от коронавируса

Летальность коронавирусной инфекции в Москве с начала пандемии составляет от 2,3 до 5%, сообщили в пятницу, 23 октября, в столичном департаменте здравоохранения.

«Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,32%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, [или] 5%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания», — говорится в публикации.

Как отмечается, коронавирус в сентябре стал основной или сопутствующей причиной 1569 смертей в столице, причем в 543 случаях пациенты умирали именно от заболевания. Это, как отметили в департаменте, на 21% больше, чем в августе, однако в три раза меньше, чем в июне.

«В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно) по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (93 человека). Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные случаи», — добавили в ведомстве.

17 октября ученые из Ливерпульского университета сообщили, что последовательное заболевание гриппом и коронавирусом в шесть раз увеличивает риск смерти от COVID-19.

14 октября главный научный сотрудник Сумья Сваминатан Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила, что через несколько недель в мире может быть зафиксирован рост уровня смертности из-за наблюдающегося на данный момент резкого увеличения суточного прироста случаев коронавируса.

В России, по состоянию на 23 октября, выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

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