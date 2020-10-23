Прямой эфир
Сюжет:

В депздраве Москвы сообщили о данных по смертности от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Летальность коронавирусной инфекции в Москве с начала пандемии составляет от 2,3 до 5%, сообщили в пятницу, 23 октября, в столичном департаменте здравоохранения.

Ковидный день календаря: вирусологи прогнозируют пик заболеваемости 7 ноября
К этому времени в сутки могут регистрировать до 20 тыс. новых случаев

«Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,32%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, [или] 5%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания», — говорится в публикации.

Как отмечается, коронавирус в сентябре стал основной или сопутствующей причиной 1569 смертей в столице, причем в 543 случаях пациенты умирали именно от заболевания. Это, как отметили в департаменте, на 21% больше, чем в августе, однако в три раза меньше, чем в июне.

«В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно) по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (93 человека). Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные случаи», — добавили в ведомстве.

17 октября ученые из Ливерпульского университета сообщили, что последовательное заболевание гриппом и коронавирусом в шесть раз увеличивает риск смерти от COVID-19.

14 октября главный научный сотрудник Сумья Сваминатан Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила, что через несколько недель в мире может быть зафиксирован рост уровня смертности из-за наблюдающегося на данный момент резкого увеличения суточного прироста случаев коронавируса.

В России, по состоянию на 23 октября, выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

квВся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020