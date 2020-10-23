Собянин заявил об отсутствии взрывного роста заболеваемости коронавирусом

В Москве нет взрывного роста заболеваемости COVID-19, заявил 23 октября мэр столицы Сергей Собянин.

«Рост идет, но более медленными темпами, нет такого взрывного роста, и это нам дает, конечно, огромную надежду, что мы подходим к какому-то пику заболеваемости, как многие любят говорить — плато», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее, 23 октября, Собянин заявил о замедлении распространения коронавируса в столице.

В этот же день вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила о проведении в Москве свыше 10 млн ПЦР-тестов на наличие коронавируса.

Власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска — речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено.

С 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й класс и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима.

В России по состоянию на 23 октября выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

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