Трамп заявил о «хорошем прогрессе» на переговорах по Карабаху

Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хорошем прогрессе» на переговорах по непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Об этом он заявил в пятницу, 23 октября, в ходе визита министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтон.

«Мы говорим об этом, мы разговариваем с Арменией. У нас очень хорошие отношения с Арменией. Там живут очень хорошие люди. Очень целеустремленные, невероятные люди. Посмотрим, что будет», — приводит «РИА Новости» слова американского лидера.

Трамп отказался отвечать на вопрос о том, общался ли он с лидерами Армении и Азербайджана.

«Посмотрим, что будет. Думаю, что в этом отношении есть очень хороший прогресс», — подчеркнул он.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи в Вашингтоне подчеркнули важность мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

В этот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия Азербайджана взяла под контроль ряд населенных пунктов в Ходжавендском, Джабраильском и Губадлинском районах непризнанной республики Нагорный Карабах.

Также в пятницу президент непризнанной НКР Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий в зоне конфликта.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга.

В июле на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе Азербайджана произошли бои между военнослужащими двух стран.

Конфликт вокруг Карабаха между Арменией и Азербайджаном начался в 1988 году из-за решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом, населенным в основном армянами, в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей. При этом Ереван не признал Карабах как самостоятельное государство.