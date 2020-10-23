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Нетаньяху оценил договоренность о нормализации отношений Израиля и Судана

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Договоренность по нормализации отношений Израиля с Суданом стала «потрясающим прорывом к миру». Об этом в пятницу, 23 октября, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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«Делегации Судана и Израиля скоро встретятся для обсуждения сотрудничества во многих областях, включая сельское хозяйство и торговлю», — сказал он в видеообращении, отмечает ТАСС.

По словам Нетаньяху, делегации двух государств скоро встретятся для обсуждения сотрудничества в ряде сфер. Речь идет, в том числе, о сельском хозяйстве и торговле.

Также он добавил, что небо Судана открылось для Израиля, теперь можно совершать прямые рейсы из страны в Африку и Южную Америку.

США и Израиль будут работать с Суданом для полной его интеграции в международное сообщество после исключения из списка спонсоров терроризма.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп объявил о нормализации отношений Израиля и Судана. Таким образом, Судан стал еще одной страной, присоединившейся к «Авраамовым соглашениям».

Ранее в октябре кнессет Израиля утвердил соглашение о нормализации отношений еврейского государства и Объединенных Арабских Эмиратов. Соглашения о нормализации отношений подписали 15 сентября в Белом доме премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни.

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