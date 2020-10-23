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В США и Армении подчеркнули важность мирного урегулирования конфликта в Карабахе

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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи в Вашингтоне подчеркнули важность мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 октября на сайте МИД Армении.

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«Мнацаканян и Помпео подтвердили необходимость выполнения достигнутых договоренностей о немедленном прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, а также продолжения мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе своего рабочего визита в США встретился с госсекретарем Майком Помпео, где обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга.

В июле на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе Азербайджана произошли бои между военнослужащими двух стран.

Конфликт вокруг Карабаха между Арменией и Азербайджаном начался в 1988 году из-за решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом, населенным в основном армянами, в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей. При этом Ереван не признал Карабах как самостоятельное государство.

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