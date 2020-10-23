Ученые выявили антитела к коронавирусу только у 4% жителей Уханя

Медики провели исследование образцов крови жителей китайского города Ухань, ставшего в конце прошлого года эпицентром распространения коронавируса в мире, и установили, что к началу лета 2020 года примерно 4% исследуемых обладали антителами к COVID-19. Выводы экспертов были опубликованы в статье в журнале JAMA Network Open в пятницу, 23 октября.

Исследование проводили в больнице Тунцзи Университета науки и технологий Хуачжун с 27 марта по 26 мая. Были собраны образцы чуть более 35 тыс. жителей города старше 18 лет. При этом ни у кого из участников не было COVID-19 в анамнезе.

«Это исследование показало, что серопозитивная распространенность составила 3,9% в когорте из 35 040 человек в Ухане, Китай. Большинство людей дали положительный результат только на антитела IgG к SARS-CoV-2, что указывает на предшествующую инфекцию», — подчеркнули исследователи.

Наличие антител в ходе эксперимента чаще фиксировалось у жителей городских округов, нежели пригорода. Причем чаще антитела определялись в организме женщин (4,4%), чем мужчин (3,3%). Вместе с этим распространенность антител среди исследуемых образцов была выше у людей старше 60 лет.

«Возможно, что у пожилых людей была более высокая доля сопутствующих заболеваний, которые могут способствовать заражению SARS-CoV-2 и увеличивать тяжесть COVID-19», — предположили исследователи.

Накануне директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил «Известиям», что в 10–15% случаев антитела быстро пропадают даже у пациентов, тяжело переболевших COVID-19. За два дня до этого Гинцбург рассказал, что антитела к коронавирусу при вакцинации хуже вырабатываются у пожилых, пьющих и людей в стрессе, а также у принимающих противовоспалительные препараты.

В свою очередь, заведующий кафедрой медицинской информатики и статистики Сеченовского университета Андрей Герасимов сообщил, что для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо провакцинировать 52% населения с учетом групп риска. Однако при случайной выборке необходимо провакцинировать минимум 64% населения.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в мире на сегодняшний день зарегистрировано более 42,2 млн подтвержденных случаев коронавируса, скончались свыше 1,145 млн человек, выздоровели почти 31,3 млн пациентов.