Столтенберг выразил озабоченность испытаниями комплексов С-400 Турцией

НАТО озабочено ситуацией вокруг испытаний купленных Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом 23 октября заявил глава альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО озабочено всей ситуацией вокруг приобретения С-400», — передает его слова ТАСС.

В то же время Столтенберг поприветствовал решение Турции и Греции отказаться от проведения военных учений, запланированных на следующую неделю, в восточном Средиземноморье. Он подчеркнул, что Афины и Анкара являются «ценными союзниками» для НАТО, и добавил, что в данной ситуации обе стороны продемонстрировали «конструктивный подход».

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что испытания С-400 будут продолжены и Анакара не собирается прислушиваться к мнению США по этому вопросу.

16 октября Турция впервые испытала на учениях на севере страны купленные у России С-400. Были проведены три пуска, ракеты успешно поразили заданные цели.

После этого США выразили надежду, что Турция не поставит эти ракетные системы на вооружение, иначе ее будут ждать серьезные последствия в сфере безопасности.

Генсек альянса Йенс Столтенберг накануне заявлял, что знает о контактах между Турцией и США о поставках систем Patriot. Кроме того, у Турции были контакты с европейскими партнерами, в ходе которых обсуждались возможности поставок систем французско-итальянского производства

Поставки российских ЗРС в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

Конфликт Турции и Греции обострился в августе после создания помех турецкому судну Oruc Reis, проводившему сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, которое Греция считает своей исключительной экономической зоной. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что страна не откажется от планов по геологоразведке в Средиземном море, несмотря на угрозы введения санкций.