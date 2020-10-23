На ремонт автовокзала в Пудоже направят 19 млн рублей

В городе Пудоже (Республика Карелия) планируют реконструировать автовокзал. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен будет обустроить фундамент, стены, кровлю, отделать фасады и стены, установить необходимое оборудование и системы отопления и освещения. Также проект предусматривает монтаж пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, укладку асфальта на тротуарах, проездах, пишет ИА «Карелinform».

Заказчиком работ выступает управление капстроительства республики. Максимальная стоимость контракта составит 19,36 млн рублей. Средства выделят из федерального и республиканского бюджетов.

Завершить реконструкцию планируется до 15 декабря 2020 года. Выбор подрядчика состоится в конце октября.