Клуб Adrenaline Stadium в Москве опечатали за нарушения антикоронавирусных мер

Московский клуб Adrenaline Stadium был опечатан из-за нарушений мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«В ходе одного из концертов в клубе «Адреналин Стадиум» выявили нарушения масочно-перчаточного режима, социального дистанцирования, а также норм дезинфекции помещений», ― говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegrtam-канале оперштаба.

Также отмечается, что клубу грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

В связи с увеличением ежедневного прироста случаев заболевания власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска — речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Мэр города Сергей Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространение COVID-19.

Также в Москве в этих целях с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й класс и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Действие социальных карт учащихся также было приостановлено. Вместе с этим власти столицы обязали бизнес перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку и ввели систему идентификации посетителей ночных клубов, баров и аналогичных развлекательных заведений по QR-коду.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, при этом за минувшие сутки в России зафиксировано 17 340 новых случаев. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

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