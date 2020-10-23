Подрядчика на ремонт 161 дома нашли в Уфе

В Уфе определили подрядчика, который капитально отремонтирует 161 многоквартирный дом. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчиком выбрана компания «СМУ-8». До 1 декабря 2021 года она должна отремонтировать системы водо-, тепло- и электроснабжения, а также фасады и крыши, пишет «МедиаКорСеть».

Стоимость контракта составила 588,6 млн рублей.

Ранее в октябре сообщалось, что в Республике Крым планируют разработать законопроект, позволяющий использовать средства фонда капитального ремонта на текущий ремонт жилья. По словам зампредседателя комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерия Аксенова, подготовленное предложение направят в Госдуму.