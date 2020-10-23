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Сенатор заявил о поддержке регионами законопроекта о всероссийской реновации

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Большинство российских регионов поддержали законопроект о программах комплексного развития территорий, который предусматривает реконструкцию жилого фонда. Об этом 23 октября заявил глава комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

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«В комитет поступили отзывы более чем от 2/3 субъектов РФ. Отрицательных отзывов нет, есть замечания по документу, но все приславшие отзывы регионы концептуально поддерживают законопроект», — передает его слова ТАСС.

Мельниченко добавил, что к авторам законопроекта поступило около 40 предложений и замечаний к документу, которые будут рассмотрены в ходе подготовки проекта ко второму чтению.

В сентябре в Госдуму внесли законопроект о сносе и реконструкции жилья в России. Документ направлен на совершенствование института комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного жилья и жилья, подлежащего сносу или реконструкции.

Законопроект был внесен в Госдуму сенаторами Олегом Мельниченко, Николаем Журавлевым, Андреем Шевченко и главой парламентского комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым.

В июне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить программу реновации жилья, ранее утвержденную и реализованную в Москве, по всей стране.

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