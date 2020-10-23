В России появится новый кроссовер Hyundai Palisade

Корейская компания Hyundai привезет в Россию полноразмерный семиместный кроссовер Palisade.

Как сообщает 23 октября «Авторевю», на российском рынке модель предложат с атмосферным бензиновым двигателем объемом 3,5 л. и мощностью 249 л.с. Кроме того, автомобиль можно будет приобрести с 200-сильным турбодизелем объемом 2,2 л. Оба мотора сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — передний или полный.

У российских дилеров марки автомобиль появится в конце 2020 года. Его сборка будет осуществляться на заводе «Автотор» в Калининграде.

14 октября сообщалось, что Hyundai планирует продавать в России онлайн не только новые, но и подержанные автомобили. Компания запустит специальную платформу по их подбору и покупке до конца года.