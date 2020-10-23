Основателя Vee Security объявили в федеральный розыск в РФ

Алексей Бушмаков — адвокат Александра Литреева, который является основателем фирмы по кибербезопасности Vee Security и проекта «Красная кнопка», рассказал, что российские правоохранители объявили его подзащитного в федеральный розыск. Такое заявление юрист сделал в пятницу, 23 октября.

Защитник Литреева подчеркнул, что предприниматель в настоящий момент находится за границей и не планирует возвращаться в Россию.

«Пока пандемия (коронавируса), точно нет. Но сейчас объявили в розыск, его просто на границе схватят и этапируют в СИЗО», — цитирует его ТАСС.

Литреев был задержан в Екатеринбурге в конце февраля этого года. Его адвокат заявлял, что его подозревают в приобретении и хранении наркотиков. Он отметил, что Литреев прибыл в Екатеринбург по личным делам, не имеет постоянной регистрации на территории РФ и проживает с родителями в Санкт-Петербурге.

В свою очередь, телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с допроса бизнесмена, на которых правоохранители спрашивают у Литреева причину задержания. Программист отвечает, что у него нашли таблетки экстази, которые он приобрел на онлайн-площадке, расплатившись биткоинами.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его в конце февраля на два месяца, но Свердловский областной суд сократил срок ареста на месяц — до 23 марта. Как отмечает агентство, первая инстанция дважды отклонила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Литреева.

17 сентября официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что посол Эстонии был вызван в МИД России для выяснения обстоятельств выезда в страну Литреева.

Дипломат уточнила, что, по словам самого бизнесмена, он покинул Россию еще в мае и пересечь границу ему помогли сотрудники эстонской дипмиссии.