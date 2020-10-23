Более 900 млн рублей направят на ремонт дорог в Нижнем Новгороде в 2021 году

В Нижнем Новгороде определили перечень автодорог, которые будут отремонтированы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. На работы направят 934 млн рублей.

Как сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации, первыми в следующем году планируют отремонтировать 19 участков общей протяженностью 25 км и площадью 245 тыс. кв. м. Работы пройдут на проспекте Молодежном, улицах Минеева, Коломенской, Стрелковой, Сутырина, Свободы, Геологов, Кащенко, Родионова, проспекте Кораблестроителей и других, пишет ИА «НьюсНН».

Также в перечень попали участки на Казанском шоссе и Окском съезде, транспортная развязка на пересечении проспекта Гагарина с улицей Ларина.

В гордепартаменте транспорта и дорожного хозяйства объяснили, что на дорогах уложат асфальт, установят новые бордюры, ограждения, дорожные знаки и нанесут разметку. Подходы к пешеходным переходам будут оборудованы пандусами и тактильными наземными указателями.

Перечень дорог будет обновляться и дополняться. По нацпроекту БКАД город получит 934 млн рублей, из которых 904 млн выделят из федерального бюджета.