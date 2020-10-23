Путин призвал регионы действовать аккуратно с ограничениями из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин призвал региональные власти действовать аккуратно, при этом обеспечивая безопасность людей на фоне пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщила пресс-служба Кремля.

«Пока субъекты Федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время», ― сказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что эти вопросы должны находиться на постоянном контроле как федеральных властей, так и регионов и муниципалитетов.

Ранее в этот день доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что суточный прирост числа случаев коронавируса в России не критичен, он связан с увеличением охвата тестированием и улучшением диагностики в стране. Он выразил мнение, что Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 примерно в начале ноября.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, при этом за минувшие сутки в России зафиксировано 17 340 новых случаев. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

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