За месяц с середины сентября до середины октября посещаемость российских кинотеатров упала в два раза. В начале этого периода было 1,6 млн зрителей за уикенд, а к концу стало 0,8 млн, говорит ЕИАС (единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах). И причина здесь прежде всего в том, что после скромных результатов «Довода» и «Мулан» голливудские студии перенесли все блокбастеры этой осени как минимум на несколько месяцев. Возникает вопрос, что же мы будем смотреть до конца этого года? Конечно, при условии, что кинотеатры не закроются по всей стране, как это уже случилось весной. Они, между прочим, и открыться не все успели, и работают с микроскопической наполняемостью — на сеансы ходит в среднем по 4–5 человек, а 15 зрителей — уже аншлаг.

Если оставить в стороне пандемию коронавируса, то практически о такой ситуации мечтали очень многие наши кинопроизводители в последние годы. Им казалось, что если бы американских блокбастеров не было вовсе или хотя бы было поменьше, то публика немедленно бы отправилась смотреть российские картины. Это и так, и не так. Взять хотя бы эту осень. Допустим, «Вратарь Галактики» сработал не очень хорошо, особенно с учетом того, что стартовал он рядом с долгожданными «Доводом» и «Мулан». Но вот вышла спортивная мелодрама «Стрельцов» — довольно простая и куда менее амбициозная, чем «Легенда № 17» или «Движение вверх». И она спокойно продержалась на первом месте по сборам целых три недели. В прошлый уикенд «Довод» неожиданно сдвинул ее с пьедестала на второе место, но фильм уже заработал почти 350 млн рублей, показал сравнительно хорошие результаты по посещаемости, не уступив упомянутым западным конкурентам.

Пример вроде неплохой: получается, что фильмы с небольшим бюджетом способны даже сегодня принести прибыль. Она, напомним, не исчерпывается этим типом проката, но связана с ним: интерес к картине на стримингах или в телеэфире будет зависеть от «хайпа» при кинопоказе и сборах от продаж билетов. Но количество заболевших растет, в ряде регионов кинозалы опять прекращают работу, и можно сомневаться в том, сколько собрал бы «Стрельцов», выйди он в эти выходные, а не месяцем раньше.

Больших потенциальных отечественных хитов на ближайшее время запланировано несколько. Таковым может стать только что стартовавшая комедия Михаила Сегала «Глубже!». В ней есть все слагаемые успеха: остроумный и оригинальный сценарий, злободневный юмор с сильным сатирическим оттенком, звездный актерский ансамбль. Но есть и загвоздка. Одновременно с «Глубже!» вышла, хотя и в формате превью, американская комедия «Дедушка нелегкого поведения» с Робертом Де Ниро. Полноценно ее выпустят на следующей неделе. В обычное время ее никто особенно и не заметил бы, но сейчас народ соскучился по этому жанру, и «Дедушка» пока идет наравне с «Глубже!», и зритель, которому не нравятся политические шутки, выберет его. Вероятно, комедии поделят друг с другом первые места по сборам за уикенд.

Крупным российским релизом 29 октября будет хоррор «Вдова» от создателей «Невесты», но понятно, что жанр это нишевый. Просто эту картину нужно выпустить в кино, прежде чем она начнет победоносное шествие по всему миру, как это было с другими продюсерскими проектами Ивана Капитонова. Ближайший по-настоящему большой релиз — военная драма «Подольские курсанты», аналог «28 памфиловцев», патриотического кино о Великой Отечественной, которое было тепло принято зрителем. Прокат у картины планируется широкий, она стартует 4 ноября, в праздничные выходные, когда публика сможет пойти на фильм с детьми-школьниками.

На 12 ноября «переехал» с сентября, сменив прокатчика, скандальный «Цой» Алексея Учителя. СМИ не перестают муссировать спор студии «Рок» с сыном музыканта, который продолжает настаивать на недопустимости выхода картины. Алексею Ефимовичу такие скандалы не страшны, он уже не раз доказал это, да и «Стрельцов», который снял его сын и выпустила студия «Рок», тоже был не без скандала. Знатоки истории футбола возмущались искажениями биографии своего кумира, но в итоге зрителей в кино шло только больше. Вероятно, то же будет и с «Цоем», успеху которого может повредить лишь то, что это камерная драма, а не музыкальный блокбастер.

26 ноября мы увидим спортивную драму «На острие» со Светланой Ходченковой и Сергеем Пускепалисом. Она должна была выйти весной, но премьеру отложили из-за локдауна. Фильм очень зрелищный, из фехтования там сделали настоящее шоу — по крайней мере настолько эффектно этот вид спорта никогда не был представлен на наших экранах. 10 декабря нас ждет, вероятно, самый масштабный отечественный релиз этого года «Серебряные коньки», и от его успеха зависит то, случится ли в этот раз «новогодняя битва» блокбастеров, всегда приносящая приличную часть годовой кассы индустрии. «Коньки» открывали ММКФ в сентябре, но зрители не просто так подписали эмбарго о публикациях. Эта картина «съехала» с начала года, «съедет» и с конца. Потому что выпустить ее могут только при возможности действительно больших сборов. На 17 декабря запланирован выход новой комедии от «Квартета И» «Обратная связь».

Западное кино в следующие месяцы будет представлено на экранах не слишком широко, но кое-какие соперники у российского кино всё же будут. 29 октября выйдет новая работа Роберта Земекиса «Ведьмы», фильм-сказка по Роальду Далю. Это действительно большое и красочное семейное кино, которое привлечет значимую долю аудитории (о количестве говорить сегодня сложно). 12 ноября планируется массированный выход мексиканского мультика «Академия монстров» — явно с расчетом на то, что все решат, будто он имеет отношение к франшизе «Университет монстров». Но это не так, поэтому «выстрелить» фильм сможет разве что за счет безрыбья. Возможно, успех ждет комедию «Искусственный интеллект» с Мелиссой Маккарти. 3 декабря, возможно, выйдет «Охотник на монстров» Пола У.С. Андерсона по популярной видеоигре, и если это случится, то нас ждет мегахит. Но в целом график релизов пока демонстрирует нежелание прокатчиков ставить в план что-либо крупное. Пока не сошли со своих дат рождественские релизы новых «Семейки Крудс» и «Чудо-женщины», но никто серьезно о них не говорит. Надо дожить. Ориентировочно на конец года стоят «Огонь» студии ТРИТЭ и второй «Последний богатырь», но опять-таки серьезной подготовки к их выпуску не ведется.

Получается, что публике надо расслабиться и смотреть то, что дают. Или начать очень аккуратно выбирать фильмы, раз уж поход в кино теперь сопряжен с опасностями. В кинотеатрах как раз риск заболеть не слишком велик, по крайней мере в столичных, но туда ведь еще надо добраться. Поэтому стоит отметить, что до конца года в кино можно будет увидеть более половины программы «Кинотавра», переиздания классических картин в «цифре», новые картины Кончаловского, Мирзоева, Хон Сан-су, Перельмана, Брэндона Кроненберга, Баумбака, Винтерберга, Ноэ. Очень интересно дождаться «Северного ветра» Ренаты Литвиновой и увидеть на большом экране «На твоей волне» Масааки Юасы.

В этом году поход в кино стал действительно событием. Кинотеатры очень ждут зрителей и постоянно об этом говорят. Но пока всё к тому, что выжить им будет трудно. Зато никто потом не упрекнет их, что они ничего не показывали: выбор по-прежнему не такой уж маленький. И даже вынужденное импортозамещение этому не помешало.

Автор — обозреватель «Известий»

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