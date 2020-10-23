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Концерт-марафон «Виват тебе, Бетховен!» стартовал в Тамбове

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В пятницу, 23 октября, в день официального открытия XIV международного фестиваля «Дни Германии в Тамбове», ТГМПИ им. С.В. Рахманинова запустил концерт-марафон «Виват тебе, Бетховен!», посвященный 250-летию со дня рождения композитора. На протяжении фестиваля организаторы будут пополнять программу марафона, размещая в YouTube всё новые и новые видео с произведениями Людвига ван Бетховена. Исполнители — студенты, преподаватели и выпускники Рахманиновского института.

Организаторы решили не ограничиваться рамками фестиваля и продлить концертный марафон до конца 2020 года, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Помимо концерта-марафона «Виват тебе, Бетховен!» юбилейной дате организаторы посвятили целый ряд событий.

Кроме того, для участников VIII международного конкурса музыкантов-исполнителей «Путь к совершенству» учрежден специальный диплом — «За лучшее исполнение произведений Л. ван Бетховена». Учитывая эпидемиологическую ситуацию, большинство фестивальных событий переведено в дистанционный формат.

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