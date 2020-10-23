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Жителя Саратова оштрафовали за сжигание травы и мусора во дворе

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В Саратове оштрафовали жителя Кировского района, который сжигал на придомовой территории мусор и траву. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

В четверг, 22 октября, в ведомство поступила информация, что по адресу 3-й Нижний проезд, 2 собственник сжигает мусор на участке. При этом вокруг плотная жилая застройка, уточняет ИА «Взгляд-инфо».

На место выехали пожарные и инспектор госпожнадзора. Собственника оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности.

В МЧС напоминают, что владельцы должны содержать свои участки в чистоте, однако сжигание травы и мусора категорически запрещено.

С начала года на территории Саратовской области произошло 9534 пожара, из которых более 3 тыс. — это загорание сухой травы.

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