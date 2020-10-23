Строительство новой дороги завершили в Нижегородской области на год раньше

В Нижегородской области на год раньше срока завершили строительство дороги Неклюдово–Золотово протяженностью 8,31 км. Церемония открытия состоялась при участии губернатора Глеба Никитина, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отметил глава области, благодаря трассе интенсивность движения на севере региона вырастет на треть — до 34 тыс. автомобилей в сутки. Развязка разделит потоки из борского и кировского направлений, пишет ИА «НьюсНН».

Также дорога решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода. По словам губернатора, проект удалось реализовать при поддержке федерального правительства.

Стоимость трассы составила 4 млрд рублей, включая дополнительный 1 млрд, направленный правительством России на досрочное завершение работ. Изначально открыть дорогу планировалось в августе 2021 года.