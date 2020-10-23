Тюнеры выпустили 900-сильный спорткар на базе Mercedes-AMG GT 63 S

Немецкое тюнинг-ателье Brabus выпустило спорткар, который построен на базе модели Mercedes-AMG GT 63 S. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает Motor1.

Новинка получила название Rocket 900 и оснащается 4,5-литровым бензиновым турбомотром мощностью 900 л.с. Максимальная скорость спорткара составляет 330 км/ч. Разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с.

Автомобиль оснащается новым передним бампером с увеличенными воздухозаборниками, пневматической подвеской, а также 21-дюймовыми передними и 22-дюймовыми задними коваными колесными дисками. Салон отделан кожей.

Всего Brabus планирует выпустить 10 экземпляров модели. Цены на автомобиль начинаются от €435 800 (39,5 млн рублей).

27 августа сообщалось, что румынская компания AutoK9, занимающаяся тюнингом автомобилей, представила созданный на базе кроссовера Dacia Duster кабриолет.