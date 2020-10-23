Собянин рассказал о работе сектора экономики Москвы в период пандемии

Власти Москвы постарались даже в период роста заболеваемости не прибегать к локдауну, заявил 23 октября мэр столицы Сергей Собянин на встрече с главой Московской федерации профсоюзов Михаилом Антонцевым.

«На сегодняшний день ситуация остается сложной, мы живем в период определенных ограничений, и хотя максимально постарались даже в период роста эпидемии коронавируса не ограничивать деятельность секторов экономики, чтобы максимально оградить от убытков, проблем, связанных с экономикой», — сказал градоначальник.

По его словам, власти столицы позаботились о том, чтобы ограничения в некоторых сферах не влияли на доходы работников.

«Мы обеспечили финансирование всего бюджетного сектора таким образом, чтобы заработная плата по здравоохранению, образованию, культуре в этот период времени, несмотря на то что доходы там значительно упали, особенно в культуре, оставалась на прежнем уровне, вне зависимости от количества посетителей, внебюджетных доходов и так далее», — уточнил мэр.

Он выразил надежду на то, что столица переживает последние месяцы трудного периода перед тем, как справиться с пандемией.

Также Собянин подчеркнул важность перехода работников на удаленный режим в условиях пандемии.

«Это очень важно выполнять требования, чтобы мы работников, которые старше 65 лет, которые болеют хроническими заболеваниями, оберегли от заражения, обеспечили работу на удаленке. Только в крайнем случае, когда есть нужда на предприятиях в этих работниках, сохранять на трудовом месте, но при этом обеспечивать тоже безопасность, это очень важно», — отметил мэр.

Он напомнил, что большинство тяжело болеющих коронавирусом — это люди пожилого возраста или болеющие хроническими заболеваниями, они находятся в явной группе риска.

Ранее в этот же день начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков заявил, что соблюдение введенных в связи с пандемией мер и удаленный режим работы могут помочь избежать новых ограничений, связанных с пандемией.

В связи с увеличением ежедневного прироста случаев заболевания власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска — речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Мэр города Сергей Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространение COVID-19.

Также в Москве в этих целях с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й классы и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Действие социальных карт учащихся также было приостановлено. Вместе с этим власти столицы обязали бизнес перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку и ввели систему идентификации посетителей ночных клубов, баров и аналогичных развлекательных заведений по QR-коду.

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