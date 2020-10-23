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Дополнительный модуль в инфекционной больнице Севастополя откроют в декабре

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В Севастополе к 10 декабря планируют ввести в эксплуатацию дополнительный модуль инфекционной больницы. Об этом губернатор города Михаил Развожаев рассказал журналистам в пятницу, 23 октября.

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По его словам, ко второй половине ноября будут завершены строительные работы. В первых числах декабря ожидается поставка дезинфицирующих рамок и лифтов, которые будут поднимать маломобильных пациентов на второй этаж.

«Сейчас мы планируем, что самое позднее к 10 декабря этот модуль будет полностью сдан. Он нам даст еще 34 мельцеровских бокса с размещением по два человека», — цитирует губернатора онлайн-газета «Новый Севастополь».

Он также уточнил, что корпус разделят на чистые и грязные зоны, зоны для персонала и пациентов. Каждый бокс будет оснащен дезинфицирующей рамкой.

Решение о строительстве дополнительного модульного блока в инфекционной больнице было принято в связи с ростом выявленных случаев COVID-19, отметил Развожаев.

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